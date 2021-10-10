المختارة ـ عامرزين الدين



دعا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط الى التقيد بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، مؤكدا أنه «ليس هناك من مبررات لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري والوطني العام».



وقال أمام زواره ضمن استقبالات امس في قصر المختارة «تقدمنا كلقاء ديموقراطي بمشاريع قوانين تعطي الفرصة للشباب في ممارسة هذا الحق الانتخابي عبر تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، وتتيح المجال امام تمثيل النساء من خلال الكوتا النسائية، وصولا الى حق المغتربين وأبناء الوطن في بلاد الانتشار في ان يكون لهم الصوت المسموع بالترشح والاقتراع وتمثيل هذه الفئة التي لم تقصر يوما في الوقوف الى جانب لبنان في محنه وأزماته المختلفة، وليكونوا متساوين مع اهلهم المقيمين في الوطن في الحقوق والواجبات. لكن للأسف سقطت كل هذه الطروحات أمام مشاريع سياسية تبدو أكبر، دون النظر إلى أهميتها في مشاركة شرائح شبابية ومجتمعية أساسية».



وأضاف النائب جنبلاط: «الوقت لايزال متاحا قانونا أمام المجلس النيابي وجميع الكتل النيابية فيما لو أعادت النظر بمواقفها، لإدخال مثل هذه التعديلات والاصلاحات التي نراها ضرورية في هكذا استحقاق ينتظره اللبنانيون لممارسة حقهم الديموقراطي المشروع».