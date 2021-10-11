العجمي: تركيب 1500 عداد خلال 3 أيام وسننجز تركيب 75 ألف عداد في السالمية خلال 8 أشهر

الراجحي: استبدال العداد يستغرق بين 5 و10 دقائق ولا نفصل التيار عن العمارة كاملة

ننتظر موافقة «المناقصات» لطرح المرحلة الثانية من استبدال جميع العدادات في البلاد

موسى العنزي: ملصقات إرشادية لأصحاب العمارات والحراس لإبلاغهم بعمليات الاستبدال



دارين العلي



باتت العدادات الذكية حقيقة تفرض نفسها على أرض الواقع بعد انطلاق تركيبها في منطقة السالمية في القطاعين التجاري والاستثماري كشاهد على جدية الوزارة في الاستمرار في هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مجال التحول نحو الرقمية.



ومع انطلاق عمليات التركيب منذ يوم الأربعاء الماضي بعد تدشين الوزير د.مشعان العتيبي لهذا المشروع رسميا، تم تركيب اكثر من 1500 عداد وإدخالها إلى الخدمة حيث يستمر العمل يوميا لاستكمال كل مراحل المشروع.



استبدال 1500 عداد



«الأنباء» رافقت فريق الاستبدال في منطقة السالمية واطلعت على عمليات التركيب والإجراءات الخاصة بها، وعلى هامش أعمال الفريق، أشار مدير إدارة متابعة العقود والصيانة م. ملوح العجمي إلى أن عمليات التركيب بدأت منذ الأربعاء الماضي حيث تم استبدال 1500 عداد خلال 3 أيام، وجار الاستمرار في عمليات التركيب حتى الانتهاء من منطقة السالمية كأول منطقة في الاستثماري والتجاري تليها حولي والفروانية.



وأوضح انه يوجد 75 ألف عداد في منطقة السالمية كاملة منها 13 ألف عداد في قطعة 12 حيث تم البدء بها ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر حيث يوجد فيها اكبر عدد من العدادات، أما المنطقة بالكامل فمن المتوقع الانتهاء منها خلال 6 إلى 8 أشهر.



وأشار إلى انه تم الانتهاء من أعمال المسح الميداني للعدادات في منطقة حولي بالكامل وجار مسح عدد عدادات منطقة الفروانية تمهيدا لإدخالها في أنظمة الوزارة تحضيرا لعملية استبدال العدادات فيها بعد الانتهاء من منطقة السالمية.



عوائق الاستبدال



أما العوائق التي يمكن أن تواجه عمليات الاستبدال والتركيب، فلفت العجمي إلى أن عدم تواجد بعض حراس العمارات وعدم تعاون البعض الآخر في فتح غرف الكهرباء يؤدي إلى بطء عملية الاستبدال، وهذا قد يؤدي إلى التأخير في جدول الاستبدال.



وذكر أن الفريق تدارك الأمر بوضع ملصقات وإشعارات للعمارات التي سيتم الاستبدال فيها قبل يومين من موعد الاستبدال، مع رقم للتواصل مع الوزارة للسماح لأصحاب هذه العمارات بالتأكد من صحة الإشعار وأهمية استبدال العدادات والرد على جميع الاستفسارات التي لديهم.



التشغيل الآمن



وعن رصد أي مشاكل مع بداية عمليات التشغيل، أوضح العجمي أنه لا مشاكل تذكر رصدت أثناء عمليات التشغيل، لافتا إلى أن هناك بعض التعديلات البسيطة التي تمت في بعض العدادات كتركيب الشريحة بشكل صحيح إلا انه وبالمجمل فإن العدادات تعمل كما هو متوقع.



وأشار إلى أن هذه المرحلة ستشهد تركيب 200 ألف عداد في المناطق سالفة الذكر، لافتا إلى أن إجراءات المرحلة الثانية تسير وفق المطلوب حيث تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات في سبتمبر الماضي ونتوقع أخذ الموافقة عليها قريبا تمهيدا لطرح المناقصة لاستكمال المشروع بالكامل.



خطوات الاستبدال



وعن الخطوات المتبعة في عملية استبدال العدادات الميكانيكية بالذكية، تحدث رئيس فريق الاستبدال م.عادل الراجحي، مبينا أنه قبيل الاستبدال يتم التأكد من لوحة المفاتيح ومن رقم العداد والشقة التي يغذيها قبل فصل التيار وبدء عملية الاستبدال، لافتا إلى انه لا يتم فصل التيار عن العمارة بالكامل بل عن المرفق الذي يتم الاستبدال له فقط وذلك حرصا على عدم قطع التيار لفترة طويلة عن العملاء.



وأوضح أن عملية تبديل كل عداد تستغرق بين 5 و10 دقائق، لافتا إلى انه يتم العمل بدقة متناهية ولكن بالسرعة المطلوبة حرصا على إعادة التيار للمستهلك بأسرع وقت ممكن.



وقال انه يوميا يتم تبديل نحو 450 إلى 500 عداد وذلك وفقا للخطط الموضوعة في حال لم تواجه فرق الاستبدال العوائق المتمثلة في عدم تعاون بعض الحراس أو عدم تواجدهم في المواقع.



ملصقات إرشادية



بدوره، أوضح نائب رئيس فريق الاستبدال م.موسى العنزي أن جميع هذه العوائق من عدم التعاون بدأت تزول مع الوقت عبر الملصقات الإرشادية التي توضح للمستهلكين وأصحاب العمارات إجراءات الاستبدال وأهميتها مع إمكانية التواصل مع الوزارة للاستفسار حول ماهية عملية الاستبدال والتأكد من صحتها بهدف التعاون وعدم تعطيل العمل.