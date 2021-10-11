أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون مسلم السبيعي أهمية التعاون المشترك مع وزارة الخارجية فيما يخص أوضاع الأطفال والمسنين، مبينا أن هذا التعاون أثمر تسليم طفلين معلومي الأمهات «غير كويتيات» من أصل 15 طفلا إلى بلديهما بالتنسيق مع سفارتيهما.

وأكد السبيعي في تصريح صحافي أن الوزارة لن تألو جهدا في حل هذه الملفات المهمة من أجل لم شمل هؤلاء الأطفال، معربا عن الشكر والتقدير لسفارتي الهند وسريلانكا على تعاونهما الكبير والجاد في تسلم الطفلين ولم شملهما مع ذويهما، مبينا أن هناك 13 طفلا مودعا بدار الأطفال، جار استكمال كل الإجراءات والبيانات الخاصة بهم بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تسليمهم إلى سفارات بلدانهم لاحقا.

ونوه بالجهود المبذولة من مدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي وجميع موظفي الادارة في الخدمات الإنسانية التي تقدم لهؤلاء الأطفال من رعاية إيوائية وصحية وتعليمية وتربوية واجتماعية وغيرها.