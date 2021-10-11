عقد البنك الكويتي للطعام والإغاثة جمعيته العمومية السنوية الخامسة، بحضور ممثلين من وزارة الشؤون وأعضاء مجلس ادارة البنك، حيث وافقت عمومية البنك على اعتماد التقريرين الإداري والمالي، كما جرت تزكية بدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، والذي ضم كلا من مشعل عبدالله الأنصاري نائب الرئيس، بدر محمد القطان امينا للصندوق، خالد عبدالله الملا امينا للسر، ويوسف عيسى العبدالجليل، وأحمد عبدالعزيز الفريح، ومحمد زياد العليان.



وبهذه المناسبة، ثمن مجلس إدارة البنك في بيان صحافي الجهود التي تبذل من الإدارة التنفيذية في مواصلة مسيرة الخير والعطاء للبنك، والذي بات في مصاف أبرز الجهات الخيرية في الكويت، والتي تقوم بالمساهمة في تقديم الخدمات والمشاريع والمساعدات إلى المحتاجين والأسر المتعففة وغيرها من المشاريع الخيرية والإغاثة داخل الكويت وخارجها.

وأضاف البيان إن البنك بات من صروح الخير التي تفخر بها البلد، وذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع عدة جهات حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، انطلاقا من ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم الذي جبل عليه أهل الكويت منذ القدم، مؤكدا أن البنك الكويتي للطعام والإغاثة سيواصل مسيرة الخير في بلد الإنسانية والعطاء.