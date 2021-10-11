سيقوم طلاب KCST بتمثيل الكويت للمشاركة في مسابقة اختبار الاختراق الجماعي (CPTC) التي يعقدها معهد روتشستر للتكنولوجيا في جامعة RIT في دبي، داخل «واحة السيليكون»، المركز الذي سيحتضن المنافسة في منطقة الشرق الأوسط.



وسيحصل الفريق الفائز على الدعم لحضور المسابقة العالمية في حرم RIT الرئيسي بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.



والهدف من إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في هذه المسابقة هو حرص الجامعة المستمر على إعداد طلابها لوظائفهم المستقبلية في مجال الأمن السيبراني، حيث نحتاج إلى تزويدهم بخبرة عملية في سيناريو العالم الحقيقي.

نظرا لأنه ليس من السهل مهمة تزويد طلابنا بمثل هذه البيئة، فإن CPTC توفر هذه الفرصة لأنها فريدة من نوعها للمشاركين لممارسة المهارات التقنية وغير التقنية التي سمحوا لها بالتعلم في بيئة تشبه سيناريو العالم الحقيقي.



والجدير بالذكر أن CPTC تأسست في عام 2014، بمشاركة الجامعات المحلية فقط في نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية.

في عام 2016 وأصبحت CPTC منافسة وطنية في الولايات المتحدة الأميركية مع جامعات من جميع أنحاء الولايات المتحدة متجمعة في ثلاث مناطق وفي عام 2019، أصبح CPTC دوليا حيث شمل، بالإضافة إلى المنطقة الرابعة الجديدة بالولايات المتحدة الأميركية، الإمارات العربية المتحدة كمنطقة خامسة.

وبدءا من عام 2020، يمكن لجميع الجامعات في الشرق الوسط المشاركة كجزء من منطقة الشرق الأوسط (ME). علاوة على ذلك، تمت إضافة منطقتين إضافيتين، كندا وأوروبا.



وتقام المسابقة على مرحلتين إقليمية وعالمية.و لهذا العام، ستقام المسابقة الإقليمية في 23 أكتوبر الجاري 2021 بينما المنافسة العالمية من 6 إلى 9 يناير 2022.



مدرب الفريق: طارق الزيات، أما كابتن الفريق فهو عبدالرحمن العتيبي، ويضم الفريق في عضويته كلا من:



عبدالرحمن سرحان، نورة الشمري، هيا الشمري، أحمد الشعباني، دانيا عبد السميع، لولوة الكندري، وسندس العوض.



ويشرف على الفريق كل من: د. باسل العثمان، طارق الزيات، حنان الشرع، وشهد الشاهر.