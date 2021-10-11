أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية عن ترسية مناقصة توريد موصلات خطوط هوائية ألمنيوم على شركة تابعة لها في الأردن، بقيمة 1.1 مليون دينار (3.74 ملايين دولار).

وقالت «الكابلات» في بيان على موقع البورصة أمس، إن المناقصة تتعلق بتوريد موصلات خطوط هوائية ألمنيوم لشركة كهرباء أربد في الأردن، وأوضحت الشركة أن المناقصة ستحقق أرباحا تشغيلية بنسبة تتراوح بين 5% و 7% خلال عام 2022 وعام 2023

. وأعلنت «كابلات» في منتصف الأسبوع الماضي، عن تسلم الشركة طلب شراء من أحد العملاء بقيمة 3.671 ملايين دينار، لتوريد كابلات ضغط منخفض ومتوسط.

كانت أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 71% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 4.41 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 4.38 ملايين دينار للفترة المماثلة من عام 2020.