كانت الوظائف في المجال الزراعي ذات أهمية كبيرة في القرن التاسع عشر، لكن الحال تغير كثيرا الآن، وأصبحت معظم الوظائف المهمة في مجالات مثل الإدارة والمبيعات والنقل، مما يثير التساؤل حول كيف يمكن للباحثين عن عمل تحديد الوظائف الأسرع نموا في المستقبل، إذا كان الوضع في مجال الوظائف يتغير باستمرار.



ويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن تتوافر 11.9 مليون وظيفة جديدة بين 2020 و2030، بمعدل نمو يبلغ 7.7%، إلا أن بعض الوظائف ستكون أسرع نموا بكثير من ذلك، وتصدر فنيو خدمة توربينات الرياح قائمة أسرع الوظائف نموا بالعقد المقبل، وجاء فنيو تركيب الألواح الشمسية في المركز الثالث، ويرجع هذا النمو السريع إلى زيادة الطلب على الطاقة المتجددة.



وجاءت تسع وظائف من بين أسرع 20 وظيفة نموا في مجال الرعاية الصحية، أو في مجالات ذات صلة، حيث يتزايد أعداد جيل طفرة المواليد، وأصحاب الأمراض المزمنة.



ومن المتوقع أن تتوافر أكثر من مليون وظيفة في مجال الرعاية الصحية المنزلية والشخصية، بما يمثل نحو 10% من جميع الوظائف الجديدة المتوقع توافرها بين 2020 و2030. ومن المتوقع أيضا أن تشهد الوظائف في مجال الحاسوب والرياضيات نموا كبيرا.



ويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأميركي طلبا قويا على أمن تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل، وفيما يلي أبرز 10 وظائف يتوقع نموها بين 2020 و2030: