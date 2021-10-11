أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت»، عن تمكنها من إعادة هيكلة أحد استثماراتها العقارية بالولايات المتحدة الأميركية المدارة لصالح مستثمرين، حيث نتج عن أثره رد مبلغ يمثل 30% من رأسمال المشروع إلى المستثمرين، وبقيمة تجاوزت 2.4 مليون دولار.



وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للشركة فهد بودي في بيان صحافي، إن «البيت» تملكت قطعة أرض في مدينة جونزبورو في ولاية جورجيا مساحتها 11.9 فدانا بهدف تطويرها لتكون عقارا مجهزا للصناعات الخفيفة في شهر ديسمبر 2020، ونجحت الشركة في توقيع اتفاقية مبكرة لبيع العقار فور إتمام عملية التطوير، وانعكس هذا الأمر إيجابيا على المشروع مما مكن الشركة من رد 30% من رأس المال المستثمر إلى المستثمرين في مدة لم تتجاوز 10 شهور.



وأضاف بودي أن توقيع هذه الاتفاقية سيمكن الشركة من التخارج من المشروع قبل انتهاء مدة الاستثمار المتوقعة، والتي كانت مقدرة بـ 3 سنوات، ويعود هذا النجاح إلى توفيق الله أولا ثم إلى نظرة «البيت» الثاقبة في اقتناص أفضل الفرص العقارية بالولايات المتحدة الأميركية وانتقاء أفضل الشركاء الاستراتيجيين من خلال خبرة استثمارية دولية تجاوزت العقدين من الزمن.



وأكد بودي أن الشركة ستستمر في طرح فرص مماثلة لتطوير عقارات صناعية في الولايات المتحدة الأميركية تتميز بقصر مدة الاستثمار، حيث قامت الشركة حتى يومنا هذا بطرح 5 مشاريع تطوير عقارية في الولايات المتحدة الأميركية، تمكنت بفضل الله من التخارج من 2 منها قبل المدة المتوقعة وبعوائد مجزية.