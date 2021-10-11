ناصر العنزي



تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الثانية من كأس الاتحاد لكرة القدم، حيث يلتقي كاظمة مع برقان على ملعب عبدالله الخليفة عند الساعة ٧:٥٠ مساء، والشباب مع الساحل على ملعب نايف الدبوس بنادي الفحيحيل عند الساعة ٥:٥٠، والنصر مع الصليبخات على ملعب مبارك العيار بنادي الجهراء عند الساعة ٥:٥٠.



يذكر أن الفرق قسمت إلى 3 مجموعات، إذ يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل ثان إلى المربع الذهبي.



ففي مباراة كاظمة وبرقان، يدخل البرتقالي برصيد 3 نقاط بفوزه في الجولة الأولى على الساحل بثلاثة أهداف، إذ بات مرشحا قويا للتأهل عن مجموعته الأولى، وزج مدرب الفريق داركو بعناصر شابة تمهيدا لمشاركتها مع الفريق الأول في الدوري الممتاز وقد ظهر الفريق بشكل جيد في مسابقة كأس سمو الأمير بعدما أحدث المدرب تطورا في أداء الفريق، أما برقان فقد تعادل في مباراته الأولى مع العربي بعدما أحسن في أدائه بقيادة المدرب أنور يعقوب.



ويلعب الشباب أول مبارياته في البطولة أمام الساحل، الذي خسر مباراته السابقة من كاظمة، لذلك يسعى مع مدربه محمد دهيليس لتعويض النقاط أمام جاره الشباب، ‫ولذا ستكون المباراة متكافئة فنيا بينهما لتحقيق الفوز، فيما سعى النصر في مباراته مع الصليبخات إلى تعويض خسارته السابقة مع التضامن برباعية بعدما منح المدرب الفرصة لبعض اللاعبين الشباب حيث سيسعى إلى تحقيق ثلاث نقاط على حساب الصليبخات الذي خسر هو الآخر أولى مبارياته أمام القادسية 2-4.