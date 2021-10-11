هادي العنزي



وصل مساء أمس الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت إلى البلاد بعدما شرف كرة السلة الكويتية والخليجية، وقدم أداء متكاملا فاجأ الجميع على مدى أيام البطولة العربية للأندية الـ33 لكرة السلة، التي انطلقت 29 سبتمبر الماضي، واختتمت أمس الأول في الإسكندرية باستثناء المباراة النهائية، التي خسرها من نظيره الأهلي المصري 66-78 نقطة، ليحل في المركز الثاني عربيا، فيما حصد الزهراء التونسي المركز الثالث بعد تغلبه على مستضيف البطولة وحامل اللقب الاتحاد السكندري 78-73 نقطة.



الكويت يعد الفريق الذي قلب الموازين والحسابات «العربية» رأسا على عقب، ليصبح بعد انتهاء الدور الأول المرشح الأبرز للقب بمزيج من العناصر الشابة وذات الخبرة، وبمحترفين بوسني وأميركي.



وقد حضر المباراة النهائية رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، ورئيس وأعضاء الاتحاد العربي لكرة السلة.



وقد أظهرت المباراة النهائية مدى الإرهاق البدني والذهني الذي عانى منه جميع لاعبي «الأبيض»، فلم يظهروا بالمستوى المطلوب، بعدما فقدوا التركيز، ولم يقدموا مستواهم المعهود في البطولة، فغابت «الثلاثيات» الحاسمة عن أغلبت فترات المواجهة الصعبة، اذ بدأ الفريق بطيئا في الانتقال من الدفاع للهجوم، ولم يظهر الصلابة الدفاعية التي عرف بها في المواجهات الأربع بالدور الأول والتي حسمها بالفوز على المنامة البحريني، والبطائح الإماراتي، والغرافة القطري، وبيروت اللبناني، وكذلك في الدورين ربع ونصف النهائي بعدما تجاوز وداد بوفاريك الجزائري، والزهراء التونسي تواليا.