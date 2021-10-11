باتت الدنمارك وإنجلترا على مشارف نهائيات كأس العالم، بمواصلة الأولى للعلامة الكاملة في سبع مباريات عندما تغلبت الأولى على مضيفتها مولدوفيا 4-0، وتغلبت الثانية على مضيفتها أندورا 5-0 في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.



وشددت السويد وسويسرا الخناق على إسبانيا وإيطاليا بفوز الأولى على ضيفتها كوسوفو 3-0، والثانية على ضيفتها ايرلندا الشمالية 2-0، كما تابعت الدنمارك، تغريدها خارج السرب عندما حققت فوزها السابع تواليا بسحقها مضيفتها مولدوفيا 4-0 في كيسينوا.



وأنعشت النمسا آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على جزر فارو 2-0، ودك المنتخب الإنجليزي شباك مضيفه الأندوري 5-0 على ملعب أندورا الوطني، الذي شهد اندلاع حريق أخمد على وجه السرعة عشية المباراة الجمعة، ودنا خطوة إضافية من التأهل مواصلا هيمنته على المجموعة التاسعة.



وعززت پولندا موقعها في المركز الثالث بفوزها الساحق على ضيفتها سان مارينو 5-0، واستعادت سويسرا نغمة الانتصارات عندما تغلبت على ضيفتها إيرلندا الشمالية 2-0 في جنيف في الجولة الـ 5 من منافسات المجموعة الـ 3.



وفي المجموعة ذاتها، حققت ليتوانيا بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 3-1.



وفي المجموعة الثانية، استعادت السويد توازنها وشددت الخناق على إسبانيا المتصدرة عندما جددت تفوقها على ضيفها الكوسوفي 3-0، لتعزز موقعها في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 13 نقطة.



وفي المجموعة ذاتها، تابعت اليونان صحوتها وعززت حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الملحق عندما حققت فوزا قاتلا وثمينا على مضيفتها جورجيا 2-0.



فيما انتزعت صربيا صدارة المجموعة الأولى من البرتغال بفوزها الصعب على مضيفتها لوكسمبورغ 1-0، وحققت إيرلندا فوزها الأول في التصفيات بتخطيها مضيفتها أذربيجان 3-0.



إلى ذلك، يبحث المنتخب الألماني عن الثأر من مضيفه المقدوني الشمالي وحسم تأهله الى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك حين يواجهه اليوم في الجولة الثامنة من منافسات المجموعات العاشرة للتصفيات الأوروبية.



وستكون الفرصة قائمة أمام منتخب «المانشافت» اليوم لحسم بطاقة النهائيات في حال الفوز على مضيفهم ووصيفهم المقدوني الشمالي وخسارة أرمينيا أو تعادلها مع مضيفتها رومانيا، لأن الفارق سيصبح أكثر من ست نقاط مع منافسيه قبل جولتين على نهاية التصفيات.



كما ستكون هولندا مرشحة للبقاء على قمة المجموعة الثامنة كونها تخوض اختبارا سهلا جدا على أرضها ضد منتخب جبل طارق الذي اهتزت شباكه 28 مرة في سبع مباريات.



وتأمل تركيا أن تبقى في دائرة الصراع على بطاقة التأهل المباشر من خلال الفوز على لاتفيا في ريغا.



ويبدو أن الصراع على البطاقة المباشرة للمجموعة الثامنة سيبقى حتى الجولة الختامية في ظل المنافسة المحتدمة بين كرواتيا وصيفة مونديال 2018 وروسيا، حيث ستلتقي كرواتيا اليوم مع ضيفتها سلوفاكيا، فيما تلعب روسيا مع مضيفتها سلوفينيا.