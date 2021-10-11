احتفظ البريطاني تايسون فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، وذلك بفوزه أمس الأول في لاس فيغاس على الأميركي ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.



وفي مبارزة مثيرة تحت أنظار 15820 متفرجا في «تي موبايل أرينا» في لاس فيغاس، قدم الملاكمان عرضا رائعا وسقط كل منهما أكثر من مرة على أرض الحلبة قبل أن يكون الانتصار في النهاية من نصيب فيوري بضربة قاضية في الجولة الحادية عشرة.



وبدا أن فيوري (33 عاما) في طريقه لحسم المبارزة في الجولة الثالثة حين أسقط منافسه أرضا، لكن الأميركي البالغ 35 عاما نهض ورد بشراسة في الجولة الرابعة بإسقاطه حامل اللقب مرتين على الأرض.



إلا أن حجم فيوري ووزنه لعبا دورا أساسيا في تحديد سير المبارزة وأرهقا وايلدر الذي وجد نفسه مرتميا على الحبال في الجولة الحادية عشرة، الأمر الذي فتح الباب أمام البريطاني لكي يمطره باللكمات، ما أدى الى سقوطه أرضا من دون أي قدرة بدنية على النهوض.

وبنبرة من التحدي، قال فيوري بعد الفوز: «لا تشككوا بي أبدا»، معتبرا أنه عندما يكون الرهان كبيرا سيكون دائما على الموعد.



وأشاد فيوري بمنافسه الأميركي «الرجل القوي الذي تلقى لكمات كبيرة الليلة، كانت مبارزة رائعة كأي مواجهة ثلاثية في التاريخ».