

قال المركز الروسي للمصالحة في سورية، إن الدفاع الجوي السوري، دمر باستخدام منظومات «بانتسير» روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها «إسرائيل» على سورية في الغارات الجوية التي شنتها طائرات اسرائيلية مساء الجمعة على مواقع ايرانية لتصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة في مطار «تي فور» بريف حمص.



وأوضح نائب رئيس المركز الأدميرال فاديم كوليت قائلا: «أطلقت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز (F-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عند عبورها حدود الدولة السورية في منطقة التنف، 12 صاروخا موجها على مطار تيفور».



وأضاف: «دمرت منظومة (بانتسير – أس) التابعة للقوات المسلحة السورية 8 من هذه الصواريخ»، وأشار إلى أن ستة جنود سوريين أصيبوا نتيجة الضربة الإسرائيلية، فيما تعرضت منشآت تابعة للجيش السوري إلى أضرار مادية طفيفة. وسبق أن قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سورية أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.



وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سورية، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.



ولفت إلى أن «الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سورية لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سورية، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم».