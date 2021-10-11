طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي وزير التربية د.علي المضف بسرعة اتخاذ القرار اللازم وحسم ملف تعيين الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارة، مؤكدا ان معظمها لايزال بالإنابة وخاصة مديري المناطق التعليمية في مخالفة واضحة لقرارات ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات. وقال العازمي في تصريح صحافي انه ومع الأسف انطلق العام الدراسي ولم تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها الوزارة، ولم يتم حسم الملفات العالقة وخاصة الوظائف الإشرافية، موضحا ان النقابة قامت بدورها خلال الفترة الماضية وكشفت بعض القصور والتجاوزات في المناطق التعليمية، مطالبة بمعالجتها. وأوضح أنه كان هناك إعلان لتعيين مدير الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير وانتهى الإعلان دون أي إدارة أخرى وكأن الوزارة أكملت جميع الشواغر القيادية والوظائف الإشرافية بها بهذا التعيين، كما ان مدير التنسيق بالإنابة في الوزارة مستمر في منصبه منذ عدة سنوات دون تعيين أي مدير بالأصالة. وأكد العازمي أن النقابة رصدت كل المشاكل مع بداية العام الدراسي، فبعض المدارس لا يوجد فيها مديرون ومديرات ولم يتم استغلال إجازة الصيف لاختيار الكفاءات لقيادة المدارس. وختم العازمي تصريحاته بمطالبة وزير التربية بالقيام بزيارات مفاجئة للمناطق التعليمية والمدارس ليرى الوضع على الطبيعة، ليصحح الأخطاء التي تعاني منها الوزارة.