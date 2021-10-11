بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي جواز الترخيص مؤقتا باستغلال الساحات في العديد من الأنشطة.



وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو مشعل الحمضان بشأن آلية نقاط البيع في السؤال المقدم من عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان: بشأن آلية نقاط البيع نفيدكم بالتالي: «تنص المادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2006 بإصدار لائحة تراخيص الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري والمعدل بالقرار الوزاري رقم (171/2006) على انه: «يجوز للبلدية الترخيص مؤقتا باستغلال الساحات والأماكن العامة بالنسبة للأنشطة التالية:



يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بـوضـع الأجـهـزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبنى في المواقع التالية:



أ - أمام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف أنشطتها وأنواعها (خارج أسوار الممتلكات العامة).



ب - أمام محلات بيع وتداول وتجهيز وإعداد المواد الغذائية المختلفة، ويجب وضع بلاط خاص يتناسب مع نشاط العمل.