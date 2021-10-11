أعلنت جمعية الهلال الأحمر توزيع نظارات طبية على 100 مستفيد من الأسر المحتاجة ممن يعانون مشاكل في النظر والمسجلين بكشوفات الجمعية، وذلك بمناسبة «يوم الإبصار العالمي» الذي صادف أمس الأحد.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي لـ «كونا» ان «الهلال الأحمر» تسعى دائما للبحث عن المشاريع الهادفة التي تسهم بخدمة الأسر المحتاجة، لذلك حرصت الجمعية وتفاعلا مع هذه المناسبة على عمل فحص النظر وتزويد من يعانون مشاكل بالنظر بما يحتاجونه من نظارات طبية.



وذكر الحساوي أنه بالتعاون مع إحدى شركات النظارات قامت الجمعية بتوزيع النظارات الطبية على 100 مستفيد من الأسر المحتاجة، ويأتي هذا المشروع للتخفيف عن كاهل الأسر المحتاجة ومساعدتها في التغلب على ضعف البصر.



ودعا إلى رفع الوعي الصحي بصحة العين وسلامتها لدى أفراد المجتمع كافة من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة وطرق علاجها والوقاية منها.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع إنسانية تقوم بها الجمعية التي تولي أهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا إلى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجين خارج الكويت على مدار العام.



من جانبه، أكد المدير العام بـ «الهلال الأحمر» عبدالرحمن العون لـ «كونا» حرص الجمعية على متابعة الأمور الصحية للأسر المحتاجة من خلال برنامج توفير الأدوية وعلاجات الأسنان وتركيب السماعات للأطفال الذين يعانون مشاكل بالسمع وغيرها من الأمور الصحية.



وأوضح العون أن الجمعية وزعت النظارات للمسجلين في كشوفاتها بعد فحص نظرهم، متوجها بالشكر إلى جميع الشركات الداعمة لـ «الهلال الأحمر» التي ساهمت في تقديم النظارات عبر دعمها الدائم ومساندة الجمعية في تقديم المساعدات.

وأضاف أن الجمعية مستمرة بمبادراتها الإنسانية، فهناك المزيد من المشاريع في المستقبل لخدمة الأهالي والأسر المحتاجة المسجلين في كشوفاتها.