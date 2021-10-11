«لست انتهازية، لذا أحاول أن أتعلم من خطيب والدتي»

كيم كارديشيان، النجمة الأميركية، أثناء أدائها فقرة كوميدية في برنامج ساترداي نايت لايف، حيث سخرت من نفسها ومن أسرتها. كيم كارديشيان، النجمة الأميركية، أثناء أدائها فقرة كوميدية في برنامج ساترداي نايت لايف، حيث سخرت من نفسها ومن أسرتها.