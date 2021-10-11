«لست انتهازية، لذا أحاول أن أتعلم من خطيب والدتي»
كيم كارديشيان، النجمة الأميركية، أثناء أدائها فقرة كوميدية في برنامج ساترداي نايت لايف، حيث سخرت من نفسها ومن أسرتها.
«اللعبة تحصر العرب والمسلمين في موقع القتلى أو الإرهابيين أو الهاربين حصرا»
مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، يعترض على لعبة «6 أيام في الفلوجة».
«لا أستطيع أن أشاهد أفلامي مع أطفالي»
مولي رنغوالد، الممثلة الأميركية بطلة الفيلم الشهير «بريكفاست كلوب» سنة 1985، تقول إن أفلامها القديمة ربما تحمل رسائل غير مقبولة لأطفال اليوم.
«لم يخدم أحد الأديان مثلي، مقارنة بالفظائع التي يرتكبها الديموقراطيون في حق الدين»
الرئيس الأميركي السابق ترامب، يؤكد أنه قدم خدمات جليلة للأديان.