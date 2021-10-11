عبدالعزيز الفضلي



تعقد إدارة التطوير والتنمية بوزارة التربية برنامجا تدريبيا متكاملا وورش عمل مختلفة لشغل وظيفة «معاون أمن ومرافق طلبة» في مدارس الوزارة لمنطقة العاصمة، ومبارك الكبير والأحمدي التعليمية لمدة خمسة أيام متواصلة من تقديم مجموعة من المدربين بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في الوزارة لتوظيف معاون أمن بمدارس «التربية» حفاظا على سلامة وأمن أبنائنا الطلبة.



وفي هذا السياق قالت رئيس قسم متابعة الحالات الفردية المتخصصة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية شذى المري، ان الدورة تهدف إلى تهيئة شاغلي الوظيفة للتعرف على سمات واحتياجات الطلبة وكيفية التعامل مع الأزمات، موضحة أنه أثناء هذه الدورة يتم تعريف المتقدمين للوظيفة عن طبيعة عملهم كمرافق طلبة أو كمعاون أمن ومهامهم الوظيفية بالإضافة إلى شرح أهمية هذه الوظيفة لما لها من دور فعال في المدرسة، ما يسهم في المحافظة على سلامة الطلبة ومعاونة المجتمع المدرسي ككل.



وأفادت المري بأنه تم خلال الدورة شرح الحقوق المهنية والمادية والمعنوية للمتقدمين للوظيفة، وكذلك تعريفهم بكيفية التعامل مع الطلبة بشكل عام والحالات الخاصة، بالإضافة إلى عرض نماذج وأمثلة من المشاكل السلوكية التي قد تحدث في المدارس وكيفية التصدي لحلها.