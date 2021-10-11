عبدالعزيز الفضلي

حددت بعض التواجيه الفنية "بريك" لمدة ( 10 دقائق) من الحصة الدراسية بتطبيق انشطة مرحة للطلبة بالتعاون مع الادارة المدرسية.

واوضح التوجيه في كتابه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: "تقدير الزمن المناسب للوقفة لضمان تجنب الملل وكسر الرتابة في أداء الحصة والاستعانة بمعلمي المواد العملية الفنية، البدنية، الموسيقية، ..... الخ)، وذلك لتطبيق أنشطة مرحة بالتعاون مع إدارة المدرسة.

وذكر التوجيه ان هناك عدة مقترحات لاستغلال الوقفة بما هو مفيد للطلبة منها زيارات افتراضية والعاب رياضية ومهارات تربوية وقيم سلوكية وتجارب مسلية وعروض مرئية ومسابقات وجوائز وألغاز جاذبة وغيرها من الامور الهادفة .