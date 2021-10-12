عبدالله الراكان



أقام مركز اسباير زون التثقيفي والترفيهي للأطفال في مركز الرعاية الدولية للفروسية بمنطقة صبحان مؤخرا ورشة تثقيفية وتوعوية للأطفال حول نظافة الفم والأسنان بمشاركة طبيب الأسنان د.محمد الحدران.

وقالت صاحبة فكرة ومشروع مركز أسباير زون التثقيفي والترفيهي للأطفال طيبة الرويح، إن الورشة تهدف إلى توعية وتعليم الأطفال أهمية نظافة الفم، لافتا إلى أنه من الأهداف المنوطة بالورشة أيضا كسر حاجز الخوف وترغيب الأطفال في زيارة طبيب الأسنان، مضيفة أنه تم تقديم قصة للأطفال عن أهمية العناية بنظافة الأسنان والفم.



بدوره، أكد الطبيب محمد الحدران، أن مشاركته في الورشة بهدف زيادة الوعي لدى الأطفال، وتعليمهم كيفية المحافظة على الأسنان وصحة الفم، متقدما بالشكر إلى مركز اسباير زون على إتاحته الفرصة للمشاركة في الورشة المهمة، والتي تسهم في خلق التوعية لدى الأطفال بضرورة المحافظة على الأسنان ونظافة الفم.