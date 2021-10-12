أسامة دياب



استقبل مدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني المستشار في سفارة تنزانيا لدى البلاد إبراهيم جمعة إسحاق ومساعد الملحق الإداري بالسفارة يوسف عبدالله جمعة، حيث ناقش معهما سبل دعم وتعزيز التعاون الإعلامي.



وخلال اللقاء أشاد المستشار إسحاق بالعلاقات الكويتية - التنزانية التي وصفها بالرائدة والمتميزة، معربا عن سعادته لإقبال الكويتيين على زيارة تنزانيا كوجهة سياحية غنية ومتنوعة.



ووجه إسحاق الدعوة إلى «الأنباء» لتغطية فعاليات أسبوع تنزانيا بالكويت، والذي يقام بمناسبة العيد الوطني لتنزانيا خلال الفترة من 2 إلى 9 ديسمبر المقبل، موضحا أن الأسبوع التنزاني في الكويت سيكون أسبوعا شاملا وفرصة مميزة لتعريف الشعب الكويتي بما تملكه بلاده من إمكانات ثقافية وسياحية وفرص استثمارية متنوعة.