آلاء خليفة



خاطب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة، وذلك تفاعلا مع مطالبات الموظفات والأخصائيات العاملات في مجمع دور الرعاية وغيرهم من الموظفين والموظفات في أماكن أخرى في الوزارة.



واستفسر شعيب خلال خطابه عما ورد بالمادة 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة وتعديلاته، بماهية الفرق بين نظام النوبة رأى مدتها 8 ساعات عمل يوميا، وبين مدتها 8 ساعات عمل في اليوم لمدة 3 أيام متتالية يعقبها يوم راحة، وهل يقتصران على وظائف أو مراكز عمل معينة، أو وفق مقتضيات ظروف العمل وطبيعته.



من جانب آخر، قال شعيب إن «الشؤون» خاطبت ديوان الخدمة المدنية بطلب شمول شاغلي الوظائف الاجتماعية بالوزارة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 في شأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنيا وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة وغير المدرجة فنيا.



وبين شعيب أن ذلك لأهمية توفير عوامل الارتقاء بالوزارة، وكذلك توفير الدعم المالي والمعنوي اللازمين لتهيئة الظروف لتحسين بيئة العمل ولتعزيز مكانة هذه الوظائف والحد من هجرة وعزوف الكوادر الوطنية عن العمل فيها مما حدا بالأمر الى مخاطبة ديوان الخدمة بذلك.