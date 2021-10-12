يخدم «البترول» وشركاتها التابعة لتوفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة



قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم بزيارة تفقدية لمركز التوظيف الخاص بالعمالة الكويتية في عقود المقاولين، حيث كان في استقباله، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية قصي العامر، ومدير مجموعة العمالة الكويتية للعقود عادل الأنصاري، ورئيس فريق عمل المخرجات والتوظيف جمال الحشاش، ورئيس آمري الشؤون الإدارية بالفريق عبدالرحمن التركيت.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، أن هاشم قام بجولة في المركز، حيث اطلع على أهم مرافقه وطريقة العمل داخله، بالإضافة إلى آخر الاستعدادات لاستقبال رواده.



يشار الى أن فريق عمل المخرجات والتوظيف التابع لمجموعة العمالة الكويتية في العقود أشرف على تهيئة المركز لاستيعاب أعداد المتقدمين على اعلانات التوظيف على عقود المقاولين، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وسرية المعلومات وخصوصية اجراءات المقابلات.

ويخدم المركز القطاع النفطي متمثلا بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في مجال توفير العمالة الكويتية المؤهلة والمدربة على عقود المقاولين التابعين للقطاع.

ويشمل المركز 10 قاعات مقابلات وهو قادر على استيعاب 180 متقدما في الساعة ومجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، كما زار الرئيس التنفيذي مركز التوظيف الخاص بالعمالة الكويتية المباشرة لشركة نفط الكويت، حيث كان في استقباله مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي وليد الربيعان ورئيس فريق عمل التوظيف بشار الخشتي