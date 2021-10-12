أعلنت وزارة الصحة السورية، أن منحنى إصابات كورونا يشهد تسطحا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء وكسر حلقة العدوى.

وبين مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ بالوزارة الدكتور توفيق حسابا، أن عدد مرضى كورونا الموجودين حاليا بالمشافي في مختلف المحافظات وصل إلى 2620 مريضا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

وأوضح الدكتور حسابا أن نسبة إشغال غرف العنايات المشددة في مشافي دمشق وريفها مازالت 100%، بينما في محافظتي حمص وطرطوس نسبة إشغال غرف العناية المشددة 90%.



وحسب مدير الطوارئ شهدت محافظة حلب ارتفاعا بعدد الإصابات ووصلت نسبة إشغال العنايات لنحو 80%.



وفيما يخص الوفيات بين الدكتور حسابا أنها مازالت ضمن الحدود الطبيعية وغالبا ما تكون نتيجة تأخر طلب العناية الصحية والوصول إلى المشفى بحالة سريرية سيئة وأكسجة منخفضة.



وأوصى الدكتور حسابا بضرورة أخذ لقاح كورونا والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية من ارتداء الكمام والتباعد المكاني.