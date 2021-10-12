«دولة الإرهاب»هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، تصدر أول رواية لها، بالاشتراك مع الروائية الكندية لويس بني، وتدور حول عودة أفغانستان إلى طالبان وعمليات إرهابية جديدة.«الصين انتصرت في معركة الذكاء الاصطناعي»نيكولاس شاليان، رئيس البرمجيات المستقيل من الپنتاغون الأميركية، في حوار مع الفاينانشيال تايمز.«اقتحام الكابيتول مجرد بروفة لما سيحدث في انتخابات 2024»فيونا هيل، مستشارة الرئيس الأميركي السابق ترامب، تؤكد أن شعوبية ترامب تمثل خطرا على الديموقراطية الأميركية.«يحبك دون شروط، ومدرب على حمايتك من أي معتد»سام أصغري، يهدي خطيبته بريتني سپيرز، المغنية الأميركية، كلب دوبرمان اسمه بورشا.«في لندن، أعجز عن شراء منزل تشرق فيه الشمس مثل الذي اشتريته في لوس أنجيليس»أديل، المغنية البريطانية توضح سبب انتقالها الى العيش في لوس أنجيليس، بدلا من لندن.