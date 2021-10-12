عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التربية د.علي المضف كشوفات الإحالة الى التقاعد للعاملين في مختلف قطاعات الوزارة من اداريين ومعلمين ممن خدموا 34 عاما.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن قرار الإحالة يشمل من أكمل سنوات الخدمة حتى تاريخ 31 اغسطس الماضي، مشيرة الى ان القرار سيكون نافذا في الاول من يناير المقبل على ان يكون آخر دوام للمشمولين في القرار 31 ديسمبر المقبل.



وذكرت المصادر ان اغلب المحالين من مديري المدارس، لافتة الى ان القرار يخلو لأول مرة من مديري ادارات مركزية لاسيما ان سنوات الخدمة حتى تاريخه لم تشملهم.



وأوضحت ان وزارة التربية قامت بإرسال كتب شكر للمشمولين بالقرار على عطائهم وإخلاصهم في العمل طوال سنوات عملهم، متمنية لهم الصحة والعافية.