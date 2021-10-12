

تخلى نادي غريميو البرازيلي عن خدمات مدربه فيليبي سكولاري عقب خسارته أمام سانتوس بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة 25.



وتأتي إقالة سكولاري (72 عاما) بعد 4 أشهر فقط من عودته لتدريب فريقه القديم-الجديد، حيث أفاد غريميو بأن النادي يقدر التزام واحترام المدرب وطاقمه الفني خلال فترة العمل مع النادي.



وبات سكولاري الذي عاد إلى قيادة الإدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة، ثاني أكثر المدربين خوضا للمباريات في تاريخ النادي مع 385 مباراة.



وعلق مدرب منتخب البرازيل والبرتغال السابق على القرار: «سأستمر في أن أكون عضوا في غريميو كما كنت دائما، وسأظل كذلك».



ويحتل غريميو المركز الـ 19 قبل الأخير في الدوري برصيد 23 نقطة ويتأخر بفارق 5 نقاط عن أول الناجين من الهبوط إلى الدرجة الثانية سانتوس.



وكان غريميو تعاقد مع سكولاري خلفا للمدرب تياغو نونيش اثر سلسلة من النتائج المتردية وضعت الفريق في المركز الأخير برصيد نقطتين مع نهاية المرحلة العاشرة.