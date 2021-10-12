القاهرة - سامي عبدالفتاح



من دون انقطاع.. تستمر المهام الأفريقية لفرق كرة القدم المصرية، بعد انتهاء مهمة منتخب مصر أمام نظيره الليبي مساء أمس في مباراة الجولة الرابعة لتصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث تتأهب فرق الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز لخوض مباريات الخطوة الأولى في بطولتي دوري الأبطال الأفريقي والكونفيدرالية الأفريقية مطلع الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن تلعب الفرق الأربعة جولتها الأولى في دور الـ 32 خارج مصر، بعد عودة اللاعبين الدوليين اليوم من بنغازي، فيغادر الأهلي (حامل لقب دوري الأبطال) إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في مباراة الذهاب يوم 16 أكتوبر، كما يغادر اليوم الزمالك إلى كينيا لمواجهة فريق نادى توسكر في اليوم نفسه، فيما يغادر اليوم أيضا ممثلا الكرة المصرية في البطولة الكونفيدرالية، المصري البورسعيدي لمواجهة فريق ريفينيو اوثورتي الأوغندي، وبيراميدز الى تنزانيا للقاء فريق عزام يونايتد.



إلى ذلك وفي احتفالية استثنائية، أقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حفلا لتكريم أبناء الأهلي من أبطال حرب أكتوبر 1973 وشهداء الوطن، بالإضافة إلى تكريم البطلة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، نظرا للنجاح الكبير الذي حققته، بوصفها أول رياضية في تاريخ مصر تتوج بالذهبية الأولمبية، كما تم تكريم البطل محمد إبراهيم كيشو، الفائز ببرونزية المصارعة الرومانية.