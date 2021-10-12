يشارك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جناح الكويت من خلال تقديم مشاريع المبادرين في الكويت ليتم عرضها أمام زوار (اكسبو دبي 2020).



وقال مدير عام الصندوق عادل الحساوي في تصريح لـ (كونا) ان الصندوق يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لأصحابها في الاستثمار داخل وخارج الكويت.



وأشاد الحساوي بدور وزارة الاعلام في اتاحة الفرصة للصندوق لعرض مشروعات المبادرين في (اكسبو دبي 2020) وبالتالي تحقيق اهداف الصندوق، مبينا ان مشاركة الصندوق في جناح الكويت مستمرة ثلاثة شهور بعرض 25 مشروعا وهناك جدول مختلف لكل اسبوع حسب تسلسل موضوعات (اكسبو دبي 2020) موضحا ان الاسبوع الاول هو اسبوع (الغذاء).



وأوضح ان هناك اسبوعا للمخترعين وآخر للتكنولوجيا وثالثا للصناعات وغيرها من الأسابيع المميزة التي تعطي الفرص للمبادرين ورواد الأعمال لعرض مشروعاتهم وتحقيق التنوع المطلوب من تبادل للثقافات.



وأشار الى ان جزءا من مشاركة الصندوق عن طريق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ‏من خلال خمسة مشروعات تشارك في المسابقات التي يقيمها (اكسبو دبي 2020) منها (الغوص التجاري في الكويت) وهو مشروع من مبادرين كويتيين لبناء المراسي والأعمدة المائية.



وعن (جناح الكويت) اكد الحساوي ان الجناح مشرف ومتعدد الأفكار ويعرض التاريخ والثقافة ودور الكويت التنموي بتسلسل واضح وبطريقة انسيابية لمختلف الفئات العمرية من زوار المعرض.