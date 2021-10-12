شارك وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري بالاجتماع الـ 25 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (عبر الاتصال المرئي).



وقال الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري في تصريح صحافي ان الاجتماع الوزاري بحث الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي (2020-2030) إضافة إلى مناقشة خطة الأنشطة الثقافية المعتمدة لدول المجلس للأعوام 2021-2022 ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك.



وأضاف ان الاجتماع بحث أيضا سبل تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الثقافية وتطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة في دول المجلس إضافة إلى الموافقة على رفع ميثاق المحافظة على التراث العمراني إلى المجلس الأعلى لاعتماده في الدورة المقبلة.



وأفاد بأن الاجتماع الوزاري صاحبه حفل تكريم للمبدعين الخليجيين والذي يقام بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لوزراء الثقافة عبر تكريم شخصيتين من كل دولة خليجية في مختلف المجالات الثقافية، مشيرا إلى قيام (الوطني للثقافة) بترشيح كل من الفنان عبدالرحمن العقل ود.نجمة إدريس لتكريمهما ضمن المبدعين من أبناء دول المجلس لتمثيل الكويت.