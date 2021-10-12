قال إنستجرام التابع لشركة فيسبوك إنه يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور، وذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.

وقال إنستجرام في تدوينة إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

حال انقطاع الخدمة لست ساعات في الرابع من أكتوبر تشرين الأول دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل واتساب وإنستجرام وماسنجر.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع إنستجرام، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت داونديتكتور.

وتخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.