الهولي: يدنا مفتوحة لوزارة التربية للعمل معاً على دعم المنظومة التربوية

هدفنا خلق جيل متعلم يعمل على الارتقاء والنهوض بالوطن في مختلف المجالات



عبدالعزيز الفضلي



أقام مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حفل استقبال للمهنئين والمهنئات ‏بمناسبة الفوز في انتخابات الجمعية والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

حضر الحفل وزير التربية د.علي المضف الذي قدم التهاني والتبريكات لمجلس الإدارة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم، كما حضر الحفل حشد كبير من القيادات التربوية وأهل الميدان الذين باركوا نيل مجلس الإدارة ثقة الجمعية العمومية وفوز بالانتخابات.



وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي عن بالغ شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في فوز المجلس بالانتخابات، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن نعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي.



وأضاف الهولي: لدينا رؤية بوضع أهداف خاصة تتمثل في إصلاح التعليم وفق رؤية «الكويت 35»، لافتا إلى من أهم القضايا التي نركز عليها في المستقبل إعادة هيكلة الوزارة وبطاقات الوصف الوظيفي لما له من أهمية في تحقيق أهداف العملية التعليمية وخلق جيل متعلم يعمل على الارتقاء والنهوض في البلد بجميع المجالات.



وعن مدى تعاون الجمعية مع وزارة التربية، أوضح الهولي ان يدنا مفتوحة للتعاون مع التربية، كما ان التربية يدها مفتوحة لنا، مشيرا إلى أننا نضع يدنا بيدهم للعمل على دعم المنظومة التربوية بشكل عام والنهوض بها.