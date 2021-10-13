أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن إطلاق مشروع «رعاية طالب العلم» للعام الثاني على التوالي بناء على اتفاقية التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف المتمثلة في إدارة المشاريع الوقفية تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لدعم الطلبة والدارسين داخل الكويت وخارجها لهذا العام من الكويتيين والمقيمين.



وفي هذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري إن مشروع رعاية طالب العلم استفاد منه خلال العام الماضي أكثر من 182 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الرعاية المناسبة لجميع الطلبة الكويتيين والمقيمين في الكويت المحتاجين للدعم والدارسين في المرحلة الجامعية في الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم العالي داخل الكويت وخارجها، وذلك من خلال تمكين الطلبة المحتاجين وأسرهم من تغطية نفقات التعليم أو جزء منها، ومحاولة لاحتضان المتميزين من الطلبة، وذلك من خلال توجيه تلك المساعدات للمجتهدين منهم في تحصيلهم العلمي كشرط للاستفادة من المشروع.



وعن الشروط الواجب توافرها في الطالب للحصول على الدعم قال الكندري: أن يكون طالب المساعدة كويتي الجنسية أو ممن لديه إقامة صالحة في الكويت خلال العام الدراسي الذي يطلب فيه الدعم، أو من يحمل إحصاء عام 1965 بالنسبة للطالب المقيم في البلاد بصورة غير قانونية، وأن يكون الطالب قد حصل على تقدير تراكمي جيد على الأقل (في الفصل الدراسي السابق)، وألا يكون الطالب موظفا، وفي حال كان موظفا يجب أن يكون مجازا دراسيا من جهة عمله (حكومية أو أهلية) على التحاقه بالدراسة ومن دون راتب، وأن يكون الطالب منتظما بالجامعة ومتفرغا للدراسة فيها ومسجلا وفقا للحد الأدنى (نظام الفصول وهي 9 ساعات في الفصل الواحد أو ما يعادلها في النظام الربعي)، ولا يعتد بالدراسة المسائية (مستمع - زائر) أو عن طريق المراسلة أو الانتساب، وأن يكون الطالب غير حاصل سابقا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من معاهد، وأن يكون التقدم لطلب الدعم بعد مضي فصل دراسي واحد بالجامعة على الأقل، ولا يعتد بالفصل التمهيدي، وأن يكون طلب الدعم للفصلين الدراسيين (الأول والثاني)، ولا يقدم دعما للفصل التمهيدي أو الصيفي أو اللغة، مؤكدا أنه سيتم قبول التسجيل للطلبة الدارسين في الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم العالي داخل الكويت وخارجها.