محمد راتب



قال المدير المعين بجمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية ياسر الحاي إن نتائج السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، جاءت محققة لآمال وطموحات جمعية جابر الأحمد رغم حدة المنافسة بين الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية الموازية لها.

وأعلن الحاي خلال مؤتمر صحافي أن توزيع نسبة الأرباح على عائد المشتريات ستكون 12% وهي أعلى حد لنسبة توزيع الأرباح حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدا أن الإدارة التنفيذية للجمعية قامت بمراعاة جميع القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة المعمول بها، ما أدى إلى تحقيق نتائج مالية وإدارية خلال العام الماضي تفوق التوقعات بما عزز النجاح والتميز المستمر للجمعية، حيث حققت الجمعية أرقاما قياسية ونموا إيجابيا متواصلا في مؤشرات الجمعية المالية والإدارية.

وزف الحاي البشرى للمساهمين أن إيداع الأرباح في الحسابات البنكية للمساهمين يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر بعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر.

وأشار إلى أن الإدارة التنفيذية للجمعية قامت بعمل خطة شاملة على جميع قطاعات الجمعية التي ساهمت بشكل كبير في تحسن مبيعات الجمعية.



وعلى صعيد النشاط الإنشائي الذي يحظى برعاية خاصة وهو من اهم الأمور التي يركز عليها الحاي والعنزي المدير العام خلال الفترة الحالية وهو قرب افتتاح السوق المركزي قطعة 5 قريبا جدا، وفق احدث التصاميم الإنشائية ويشتمل على الكثير من الأنشطة الاستثمارية التي تحاكي تطلعات أبناء المنطقة الكرام.

حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية لجذب المتسوقين وتلبية رغبات واحتياجات أهالي المنطقة وطموحاتهم عن طريق التنظيم وترتيب السوق وفق احدث الأنظمة الحديثة وتوفير أجود أنواع السلع والبضائع ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.