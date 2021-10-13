صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد سالم المري بأن إجمالي المساعدات النقدية التي قدمها البيت للأسر المستحقة للمساعدة داخل البلاد في الربع الثالث من هذا العام من 1يوليو إلى 30 سبتمبر 2021 بلغ (6.229.430 د.ك) ستة ملايين ومائتين وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثين دينارا استفادت منها (18.985 أسرة) ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانون أسرة.



وأوضح المري أن هذه المساعدات تهدف إلى تحقيق التنمية والتكافل الاجتماعي وذلك من خلال إنفاق إيرادات الزكاة والتبرعات الخيرية على هذه الأسر المستحقة، وهي تشتمل على مساعدات شهرية تصرف للأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة ممن لا دخل ماليا لهم ولا معيل، وقد بلغ عددهم خلال الربع الثالث من هذا العام (1.754 أسرة)، بالإضافة إلى مساعدات مقطوعة تصرف كل 3 أو 4 أو 6 أو 12 شهر للأسر التي تعاني من ضعف دخل وتتعرض لأزمات مالية.



وأضاف المري أن البيت يساعد العديد من الفئات المجتمعية مثل المطلقات اللاتي بلغ عددهن في الفترة نفسها (3.382 أسرة مطلقة)، وكذلك الأرامل وعددهن (2.063 أسرة أرملة).



وأشار المري الى أنه يمكن للأسر المستحقة للمساعدة تقديم طلباتها في أوقات العمل الصباحية الرسمية للبيت من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا من خلال موقع بيت الزكاة واختيار الخدمات الاجتماعية ومن ثم الضغط على تقديم طلب المساعدة



(https://webapps.zakathouse.org.kw/help/index.aspx).