أعلنت أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شيماء محمد بن حسين، عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث تم إيقاف إقامة الجمعيات العمومية والتجمعات من قبل السلطات الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأضافت بن حسين في تصريح صحافي، أنه بعد موافقة وزارة الشؤون على إقامة الجمعية العمومية والانتخابات، وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، فقد تمت إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة اعتبارا من اليوم (الأربعاء)، حتى يوم الاثنين الموافق 15/11/2021.



وأوضحت أن استقبال طلبات الترشح وتحديث البيانات وتسديد الاشتراكات وتكملة النواقص من البيانات بالجمعية وتسلم أي اقتراحات لعرضها بالجمعية العمومية القادمة، سيكون عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية ([email protected])، أو التواصل مع سكرتارية الجمعية على رقم (99889619).