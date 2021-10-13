هادي العنزي



بارك رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل جمال العتيبي لنادي الشباب الخروج فائزا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الاتحاد والتي شهدت طرد قائد الساحل أحمد غازي.

وذكر العتيبي انه ورغم الأداء الجيد للحكم الا أن البطاقة الحمراء بعد نيله للبطاقة الصفراء الثانية التي تحصل عليها غازي غير مستحقة، وعليه فإنه سيتم التقدم بتظلم إلى الاتحاد لرفع عقوبة الإيقاف عن قائد الفريق، مضيفا جاءت المباراة مفيدة بدرجة كبيرة للساحل، فالبطولة بمنزلة مسابقة «تنشيطية» يسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس للوصول إلى افضل توليفة للفريق، وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين، وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر الشابة، تحضيرا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى سبتمبر المقبل.



وأشار العتيبي الى أن الساحل لن يتعاقد مع محترف خامس في الفترة المقبلة، بناء على توصية من الجهاز الفني، وعليه سنكتفي بالمحترفين الأربعة المهاجم جيوفاني، والمدافعين تاليسون، وكليبر، ولاعب الوسط ليوناردو وذلك حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحينها لكل حادث حديث.