دارين العلي



شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي على أهمية الشراكة البيئية كونها مسؤولية مجتمعية في المحافظة على بيئة الكويت وحياتها الفطرية.



كلام الزعبي جاء خلال تمثيله وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في حفل تكريم العاملين والمساهمين في سلسلة توثيق الحياة الفطرية في الكويت والذي أعدته الجمعية الكويتية لحماية البيئة بحضور عدد من القياديين الأمنيين وعدد من القيادات البيئية والعلمية.



وقال الزعبي إن الشراكة بين الجمعية والوزارة مشمولة ببروتوكول تعاون ساهم في نجاح البرنامج الذي ساهم في نشر الوعي والثقافة بالقانون البيئي، لافتا إلى أن التعاون بين الطرفين كان من خلال الاستعانة بالخبرات وتبادل المعلومات البيئية وتعزيز القدرات لتكوين قاعدة معلومات متكاملة ذات علاقة بيئية مترابطة.



وأكد أن وزارة الداخلية تقدم كل السبل والدعم اللوجستي وتوفير الحماية الكاملة لجميع الفرق العاملة في مراقبة مكونات الحياة الفطرية وتسهيل وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الحدودية والمشمولة بتبعيتها للوزارة.



وأوضح أن للجمعية دورا في نشر المعلومات الخاصة بجميع الجوانب البيئية المتعددة في برامجها الثقافية ما ينعكس على الأمن البيئي واهتمام القادة السياسة بهذا المجال مؤكدا أن وزارة الداخلية ممثلة بجميع قطاعاتها المعنية تعد من ابرز الشركاء البيئيين للجمعية وتوفر الحماية لهم وتسهم في نشر التوعية الإعلامية.



بدورها، قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب إن هناك عددا كبيرا من الشركاء في حماية البيئة ويمثلون 17 جهة حكومية ومنظمة مجتمعية وشركات يعملون من أجل الكويت ورفع رايتها عاليا وتبيان الدور البيئي وحرصها على البيئة الكويتية. وأوضحت أن هذا الحفل جاء لتكريم كوكبة من النخب الوطنية التي ساهمت في إثراء حلقات التعاون بين العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية من شركات القطاع الخاص ونخب من المواطنين الخبراء المؤرخين للموروثات الوطنية المعنية بأصالة ومكونات الحياة الفطرية في الكويت.



وذكرت انه خلال سبع سنوات متواصلة ولمدة خمس أشهر سنويا واجه الفريق صعوبات ومعوقات جوية وطبيعية ليتم بث البرنامج التوثيقي للحياة الفطرية في الكويت بأكمل وجه ولتصبح المكتبة البيئية المرئية منارة علم وثقافة ودراية وحضارة متألقة بهذه الأعمال المستدامة التي تحتضن وبأعلى درجات الجودة والكفاءة بيئتنا الكويتية ومكوناتها الفطرية.



مسؤولية جماعية



شارك مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، مع مجموعة من العاملين في الهيئة، حيث قال في مداخلة له إن الاهتمام بشأن البيئة مسؤولية الجميع، شاكرا جميع القيادات الأمنية وجميع المشاركين في إعداد الأعمال البيئية التي تهدف إلى التوعية والمحافظة على البيئة في البلاد بما يفيد الخير العام.