قضت محكمة الجنح بحبس مواطن ستة أشهر مع تغريمه 1000 دينار لتعديه على رجلي أمن في وزارة الداخلية، فيما برأتهما من استعمال القسوة ضده.



وكان العسكريان قد توجها نحو المتهم للتعامل مع بلاغ ضده، وعندما طلبا إثباته رفض وتعدى عليهما ضربا، لكنهما سيطرا عليه وأدخلاه الدورية، وخلال ذلك تعرض لإصابة.



وقال وكيل العسكريين المحامي بشار النصار، إن موكليه من رجال الأمن المنوط بهم الحفاظ على أرواح وممتلكات الناس والقضاء على الجريمة، متسائلا: «كيف لرجال الأمن القيام بواجبهم وهم يواجهون تهما كيدية وتلفيقية من بعض المتهمين؟». وأكد النصار انتفاء أركان الجريمة ركنا ودليلا، مبينا أن الأوراق خلت من أي دليل، بل إن شهادة الشهود وتحريات المباحث جاءت كدليل نفي وليست دليل إدانة.