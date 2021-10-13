محمد الجلاهمة



التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عددا من المواطنين أمس بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث بحث معاملاتهم أثناء لقاء قيادات وزارة الداخلية الذي يتم كل يوم ثلاثاء مع المواطنين في القطاعات الخدمية.



إلى ذلك، أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا نص على إحالة العميد مناف عبدالله محمد القطان - الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة - إلى التقاعد.



ونصت المادة الأولى من القرار أنه يسري اعتبارا من نهاية دوام يوم 31 اكتوبر الجاري ويمنح رتبة «لواء» ويحسب تقاعده على هذا الأساس. وورد في المادة الثانية من القرار أن «يصرف للمذكور في المادة السابقة مكافأة تعادل راتب شهرين».



كما أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف قرارا بنقل عدد من منتسبي الوزارة إلى عدد من الجهات.



وفيما يلي أسماء المنقولين متبوعة بجهة النقل:



عميد نبيل خالد راشد محمد الرشدان - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش



عميد بسام صالح سلطان المجرن - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش



عقيد صقر فايز فهد صقر العنزي - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش



عقيد محمد حسين ذيب المهان مرعي العجمي - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش



عقيد فهد مطلق مبرد مطلق العميري - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش



عقيد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العسعوسي - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش



عقيد مشعل ابراهيم راشد الجساس - الإدارة العامة للرقابة والتفتيش



رائد محمد فرز محمد فرز ظمن الديحاني - قطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام



رائد علي عبدالوهاب احمد عبدالله القلاف - قطاع الشؤون المالية



نقيب عمر فوزي جاسم محمد جاسم الحبيل - شؤون امن المنافذ



ملازم أول نواف سعود غيث غانم جليدان السويط - شؤون امن المنافذ



ملازم اول ناصر بدر فهد الفهد اليحيى السميط - شؤون امن المنافذ



ملازم أول محمد محمود احمد عبدالرحمن الطبطبائي - شؤون امن المنافذ



ملازم اول محمد عبدالعزيز محمد الكندري - شؤون امن المنافذ



وكيل اول ضابط فيصل رشيد حمد محمد جوير العنزي - قطاع الشؤون الإدارية



رقيب اول اسماء سالم جاسم مبارك الصليبي - شؤون امن المنافذ



رقيب نورية ناصر حسن احمد الجيران - شؤون امن المنافذ



عريف عمر ناصر منور عالي محمد العازمي - قطاع الشؤون الإدارية



عريف حبيبة يوسف عبدالله حسين راشد الدمخي - شؤون امن المنافذ



عريف بدرية حسين احمد الصالح احمد الحمادي - شؤون امن المنافذ



عريف نايف صقر ناصر اربيح العتيبي - قطاع الشؤون الإدارية



مهني أولى شيخ محبوب باشا شيخ داستا جير صاحب - الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية



مهني ثانية عبدالرحمن محمد اكرم - اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية



مهني ثانية ذاغر انور حسين - اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية