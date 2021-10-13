أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عن تزكية عضو المجلس محمد خالد الياسين من قبل ممثلي الدول العربية في المجلس أعضاء المكتب التنفيذي ليكون نائبا لرئيس المكتب.



وأكد الياسين أن هذه التزكية من أعضاء المكتب تؤكد المكانة التي تتمتع بها الكويت والدور الذي توليه للشباب، مشيرا إلى الحرص الدائم على العمل وتقديم كل ما من شأنه الارتقــاء بما يقدم للشباب العرب في جميع المجــالات.



وتوجه الياسين بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء المكتب التنفيذي على هذه الثقة، داعيـــا الله تعالى أن يعينـــه على حمل الأمانـــة وإيصال الرسالـــة التي تعزز مكانــة ودور الشبــاب.