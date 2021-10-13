استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج يرافقه السكرتير الأول بالسفارة فهد أحمد خان سوري. وتناول اللقاء أحاديث ودية حول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم التعــاون الإعلامي بين جريدة «الأنبـــاء» والسفارة الهندية بما يخـــدم مصلحـــة البلديـــــن والشعبين الصديقيـن، وذلـــك إيمانا بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايــا المشتركــة.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحريــر الزميــــــل محمد بسام الحسيني والسكرتيــر الإعلامي للسفيــــر عبــــدالله كولـــوراث.