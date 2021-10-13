عادل الشنان



قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة في إدارة خدمة المواطن بإنجاز 15237 معاملة خلال شهر سبتمبر الماضي منها 145 طلبا إسكانيا جديدا إضافة الى إجراء 348 معاملة تخصيص.



وأشارت احصائية المؤسسة الى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 74 معاملة للتبادل و53 لإجراء التنازل و84 معاملة توثيق علاوة على فتح 80 ملفا جديدا تتعلق بالمساكن المؤجرة.



وقدم قسم الاستقبال 1717 استفسارا و4816 شهادة لمن يهمه الأمر المستخرجة من الربط مع بنك الائتمان الكويتي، 1751 معاملة لبدل الإيجار بالإضافة إلى 5970 شهادة لمن يهمه الأمر.



واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 2682 مكالمة مباشرة من المواطنين.



كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 685 المتمثلة في قطاع الطلبات، وقطاع التوزيع والتوثيق، وقطاع المالية والإدارية.