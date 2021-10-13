«جون لينون هو أول من قرر المغادرة، لأنه أراد مزيداً من الوقت مع زوجته يوكو دون أي ارتباط بنا»

بول ماكارتني، المغني البريطاني وعضو فريق البيتلز الشهير، يرد على الاتهام بأنه هو أول من انفصل رسمياً عن الفريق وسبب نهايته. بول ماكارتني، المغني البريطاني وعضو فريق البيتلز الشهير، يرد على الاتهام بأنه هو أول من انفصل رسمياً عن الفريق وسبب نهايته.