«جون لينون هو أول من قرر المغادرة، لأنه أراد مزيداً من الوقت مع زوجته يوكو دون أي ارتباط بنا»
بول ماكارتني، المغني البريطاني وعضو فريق البيتلز الشهير، يرد على الاتهام بأنه هو أول من انفصل رسمياً عن الفريق وسبب نهايته.
«لنعترف بالأمر: لم يحدث أن تمتع رئيس أميركي سابق بقوة سياسية، بعد ترك منصبه، مثل ترامب»
بوب وودوارد الصحافي الأميركي الشهير، يستغرب من استمرار القوة السياسية للرئيس السابق ترامب رغم تركه منصبه.
«شيوعيان»
كلوديا تيني، النائبة الأميركية الموالية للرئيس السابق ترامب، تعلق على صورة لقاء نانسي بيلوسي، رئيسة النواب الأميركيين، مع بابا الفاتيكان فرانسيس مؤخرا.
«جبان، لرفضه مصافحة يدي الممدودة، رغم انتصاري عليه للمرة الثالثة»
تايسون فيوري، الملاكم البريطاني وبطل العالم لمرتين، منتقدا غريمه دينوتاي وايلدر.