أكدت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف سهى أشكناني متابعة الهيئة لما تم تداولته حول تسبب غطاء أحد المناهيل الواقعة في حارة الأمان بوقوع حادث مروري مؤسف على طريق الفحيحيل السريع والذي أسفر عن وفاة مواطن ، متقدمة لأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة.

و أشارت أشكناني إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري لن تتوانىٰ او تتأخر في التنسيق مع الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية التي تتولىٰ مهمة التحقيق في الحادث المؤسف، موضحة أن الهيئة قامت فورًا باتخاذ كافة الاجراءات لضمان سلامة الطريق وستقوم باتخاذ الاجراءات التأديبية والعقابية في حال انتهاء التحقيقات إلى وجود جوانب المسؤولية عن الحادث، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في حال ثبتت اهمال او تقصير تجاه اي من الموظفين او المقاولين والشركات.