استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، بديوان رئاسة الأركان رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية الفريق أول طيار إنزو فيتشاريلي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا سعادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر ومساعد آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين والملحق العسكري الإيطالي لدى البلاد العقيد سالفاتوري فيرارا.