بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غينيا الاستوائية وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



كما تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنيا لصاحب السمو الأمير دوام الصحة وموفور العافية، كما جرى تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتأكيد المشترك على متانة وعمق هذه العلاقات واستعراض مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية وللكويت وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وطمأن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معربا سموه عن بالغ تقديره لهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والحميمة التي تجمع البلدين الشقيقين.



وأجرى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتهاني سموهما بنجاح الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب، مشيدا سموه بما شهدته عملية الانتخاب من حسن اعداد وترتيب تنظيمي وأمني عال أسهم في انجاحها، متمنيا سموه لأعضاء مجلس النواب كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق كل ما تتطلع إليه جمهورية العراق وشعبها الشقيق من رقي ونمو وازدهار، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.



وقد أعرب عن خالص شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر تجاه العراق وشعبها الشقيق، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.