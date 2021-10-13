أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان معرض «الصقور والصيد السعودي الدولي» بنسخته الثالثة يمثل اهتماما كبيرا بهواية أبناء الجزيرة العربية بالصقارة وهواية تربية الصقور والصيد بالاسلحة.



وقال الشيخ علي الخالد، في تصريح لـ «كونا» خلال زيارته للمعرض، ان التنظيم والادارة الرائعين للمعرض انعكس على الحضور اللافت من قبل الجمهور المحب لهذه الهواية التي ترمز للارث الثقافي لبلداننا، الذي تتوارثه الاجيال وتعريفا مهما للزوار الاجانب لجزء اصيل من ثقافة المجتمع الخليجي خاصة والعربي عامة، بالاضافة الى تنوع المشاركين من الهواة والشركات المختصة من دول خليجية واوروبية وكذلك من الولايات المتحدة.



وشدد الشيخ علي الخالد على ان اقامة مثل هذه المحافل والمعارض تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها للحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي ونقله بصورة جميلة تعكس ارتباطنا بثقافتنا وتبرز اعتزازنا بموروثنا مع التقدم والتطور الذي تحظى به بلداننا الخليجية.



وكان معرض «الصقور والصيد السعودي الدولي» بنسخته الثالثة الذي يقيمه نادي «الصقور السعودي» في مقره في ملهم شمال مدينة الرياض انطلق في مطلع شهر أكتوبر الجاري لمدة 10 أيام وتم تمديد فترة استقبال الزوار في جناح الأسلحة خمسة أيام إضافية.



ويضم المعرض إلى جانب جناح الأسلحة منطقة لعرض الصقور ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية منطقة السدو وأركانا لمعدات الصقور ومستلزمات التخييم والمقناص وأجنحة لسيارات الدفع الرباعي المعدة للرحلات وركنا لصقار المستقبل المخصص للأطفال بالإضافة إلى متحف رقمي.