نظمت جمعية إحياء التراث الإسلامي المسابقة الثقافية الشرعية الالكترونية للناطقين بلغة الأردو تحت شعار «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، والتي أشرف على تنفيذها لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة العديلية التابعة للجمعية بالتعاون مع مركز الهداية في محافظتي العاصمة وحولي.



وفي تصريح له حول هذه المسابقة، قال رئيس قسم الدعوة والارشاد في فرع جمعية احياء التراث الاسلامي في منطقة العديلية خال البكر ان المسابقة كانت عبارة عن أسئلة تتعلق بالعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأخلاق الإسلامية بلغة الأوردو.



وسبق للجمعية تنظيم العديد من الدورات الشرعية للجاليات، وذلك بهدف استغلال وجودهم وحاجتهم الى من يرشدهم لدين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بتوفير دعاة على دراية بلغة كل جالية ليسهل التواصل وتبليغ دين الله تعالى. كما تقوم مراكز الهداية التابعة للجمعية بطرح مشاريع عديدة للدعوة الى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ومتابعة المهتدين الجدد، وإقامة الدروس والمحاضرات الشرعية، وتوزيع المصاحف، بالإضافة الى تنظيم رحلات العمرة للجاليات.