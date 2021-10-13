آلاء خليفة



أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة دورة تدريبية على مدى يومين متتاليين بعنوان مساري إلى المهنية بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويتية.



واستهدفت الدورة طلاب الجامعات في السنوات الأخيرة للدراسة والشباب حديثي التخرج، وذلك لتنمية المهارات المطلوبة للحصول على الوظيفة المناسبة.



وخلال الدورة تم حضور 98 مشاركا وتقديم شرح كامل عن القطاع الخاص ومميزاته، وتقديم ورش عمل، وهي دورة تدريبية لإرشاد المتقدمين بكيفية الاستعداد للمقابلة الوظيفية وإعداد السيرة الذاتية وكيفية التعامل مع بيئة العمل.



وفي نهاية الدورة، تم تسليم شهادات معتمدة من قبل جمعية إنجاز الكويتية.